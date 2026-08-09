На Буковині стався землетрус: що кажуть сейсмологи

Землетрус, який стався, за класифікацією відноситься до невідчутних. Його зафіксували о 19:40, у суботу.

"08 серпня 2026 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в Чернівецькій області, магнітудою 1,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 5 км", - йдеться у прессцентрі центру спецконтролю.

Сейсмологи закликали жителів, які проживають в районі поштовху, повідомити за посиланням у разі, якщо землетрус був відчутним - це допомогло б в уточненні його енергетичних параметрів.

Фото: сейсмологи показали точку на карті, де стався землетрус (скріншот)