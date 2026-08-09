На Буковине произошло землетрясение: что говорят сейсмологи

В Черновицкой области в субботу вечером, 8 августа, произошло землетрясение магнитудой 1,4. Ближайший населенный пункт, где произошли подземные толчки – село Испас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Главного центра специального контроля".
Произошедшее землетрясение по классификации относится к неощутимым. Его зафиксировали в 19.40, в субботу.
"08 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера), на глубине 5 км", - говорится в пресс-центре центра спецконтроля.
Сейсмологи призвали жителей, проживающих в районе толчка, сообщить по ссылке в случае, если землетрясение было ощутимым – это помогло бы в уточнении его энергетических параметров.
Напомним, в прошлом месяце сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Хмельницкой области. Магнитуда землетрясения составила 1,6 по шкале Рихтера.
Землетрясение, которое произошло 9 июля, стало четвертым в Украине с начала месяца.
РБК-Украина писала также, что в начале февраля 2026 года землетрясение с моря ощутили в нескольких областях Украины, а дома местами "пошатнулись".