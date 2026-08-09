На Буковине произошло землетрясение: что говорят сейсмологи

Произошедшее землетрясение по классификации относится к неощутимым. Его зафиксировали в 19.40, в субботу.

"08 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области, магнитудой 1,4 (по шкале Рихтера), на глубине 5 км", - говорится в пресс-центре центра спецконтроля.

Сейсмологи призвали жителей, проживающих в районе толчка, сообщить по ссылке в случае, если землетрясение было ощутимым – это помогло бы в уточнении его энергетических параметров.

Фото: сейсмологи показали точку на карте, где произошло землетрясение (скриншот)