На Буковині школярів переводять на дистанційне навчання: деталі

Рішення було прийнято через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Оскільки за останні три дні на Буковині зафіксували понад 7 тисяч випадків ГРВІ, і 60% хворих - діти.

Обмеження діятимуть з 22 лютого протягом 10 днів. Після цього ситуацію переглянуть.

Навчання у школах триватиме в дистанційному форматі.

Грип в Україні

З кінця січня в Україні фіксують стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Через це в окремих регіонах можуть запроваджувати посилені протиепідемічні заходи, зокрема локальні карантини.

За даними експертів, спалах ГРВІ спричинений активною циркуляцією вірусів грипу у 22 областях країни. МОЗ, спираючись на щотижневий моніторинг, прогнозує, що до квітня грип переважатиме над коронавірусною інфекцією.

У 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ вводять протиепідемічні заходи. В деяких регіонах можуть бути застосовані "локальні карантини".