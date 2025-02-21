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На Буковині школярів переводять на дистанційне навчання: деталі

Ілюстративне фото: На Буковині школярів переводять на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Чернівецькій області запроваджують обмежувальні заходи для всіх шкіл, дитячих садочків і позашкільних закладів освіти. Таке рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ та НС на засіданні.

Про це заявив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Рішення було прийнято через зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Оскільки за останні три дні на Буковині зафіксували понад 7 тисяч випадків ГРВІ, і 60% хворих - діти.

Обмеження діятимуть з 22 лютого протягом 10 днів. Після цього ситуацію переглянуть.

Навчання у школах триватиме в дистанційному форматі.

Грип в Україні 

З кінця січня в Україні фіксують стрімке зростання захворюваності на грип та ГРВІ. Через це в окремих регіонах можуть запроваджувати посилені протиепідемічні заходи, зокрема локальні карантини.

За даними експертів, спалах ГРВІ спричинений активною циркуляцією вірусів грипу у 22 областях країни. МОЗ, спираючись на щотижневий моніторинг, прогнозує, що до квітня грип переважатиме над коронавірусною інфекцією.

У 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип та ГРВІ вводять протиепідемічні заходи. В деяких регіонах можуть бути застосовані "локальні карантини".

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