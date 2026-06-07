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На Буковині обвалився міст з дітьми під час екскурсії, є госпіталізовані (відео)

10:56 07.06.2026 Нд
2 хв
Що розповіли рятувальники про причини цього інциденту?
aimg Марія Науменко
Фото: автомобіль екстреної медичної допомоги (facebook.com/AMBULANCEZP)

Група дітей одночасно вийшла на дерев'яний міст у селі Виженка на Буковині, після чого конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася.

Нещасний випадок стався під час екскурсії у Вижницькій територіальній громаді.

За даними рятувальників, після руйнування мосту кілька дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де вони наразі перебувають під наглядом лікарів.

У ДСНС уточнили, що рятувальників до місця події не залучали.

Після інциденту фахівці вкотре нагадали про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку, прогулянок та екскурсій.

Зокрема, рятувальники закликали не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди, звертати увагу на попереджувальні знаки, не скупчуватися в одному місці та виконувати вказівки супроводжуючих осіб.

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"Завжди оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях", - додали в ДСНС.

Там підкреслили, що нехтування елементарними правилами безпеки може призвести до травмування та інших небезпечних наслідків.

Нагадаємо, наприкінці травня на Миколаївщині сталася серйозна ДТП за участю позашляховика Mitsubishi Pajero Sport. Автомобіль злетів із мосту у річку в селі Воронівка Вознесенського району.

Унаслідок аварії до лікарні доставили шістьох людей, серед яких п'ятеро дітей віком від 9 до 15 років.

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