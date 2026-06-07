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На Буковине обвалился мост с детьми во время экскурсии, есть госпитализированные (видео)

10:56 07.06.2026 Вс
2 мин
Что рассказали спасатели о причинах этого инцидента?
aimg Мария Науменко
Фото: автомобиль экстренной медицинской помощи (facebook.com/AMBULANCEZP)

Группа детей одновременно вышла на деревянный мост в селе Виженка на Буковине, после чего конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась.

Несчастный случай произошел во время экскурсии в Вижницкой территориальной общине.

По данным спасателей, после разрушения моста несколько детей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они сейчас находятся под наблюдением врачей.

В ГСЧС уточнили, что спасателей к месту происшествия не привлекали.

После инцидента специалисты в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха, прогулок и экскурсий.

В частности, спасатели призвали не создавать чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения, обращать внимание на предупредительные знаки, не скапливаться в одном месте и выполнять указания сопровождающих лиц.

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"Всегда оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях", - добавили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к травмированию и другим опасным последствиям.

Напомним, в конце мая на Николаевщине произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Автомобиль слетел с моста в реку в селе Вороновка Вознесенского района.

В результате аварии в больницу доставили шесть человек, среди которых пятеро детей в возрасте от 9 до 15 лет.

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