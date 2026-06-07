На Буковині обвалився міст з дітьми під час екскурсії, є госпіталізовані (відео)

Група дітей одночасно вийшла на дерев'яний міст у селі Виженка на Буковині, після чого конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася.

Нещасний випадок стався під час екскурсії у Вижницькій територіальній громаді.

За даними рятувальників, після руйнування мосту кілька дітей отримали травми різного ступеня тяжкості. Постраждалих доставили до медичного закладу, де вони наразі перебувають під наглядом лікарів.

У ДСНС уточнили, що рятувальників до місця події не залучали.

Після інциденту фахівці вкотре нагадали про необхідність дотримання правил безпеки під час відпочинку, прогулянок та екскурсій.

Зокрема, рятувальники закликали не створювати надмірного навантаження на мости та інші споруди, звертати увагу на попереджувальні знаки, не скупчуватися в одному місці та виконувати вказівки супроводжуючих осіб.

"Завжди оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях", - додали в ДСНС.

Там підкреслили, що нехтування елементарними правилами безпеки може призвести до травмування та інших небезпечних наслідків.