На Буковине обвалился мост с детьми во время экскурсии, есть госпитализированные (видео)
Группа детей одновременно вышла на деревянный мост в селе Виженка на Буковине, после чего конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.
Несчастный случай произошел во время экскурсии в Вижницкой территориальной общине.
По данным спасателей, после разрушения моста несколько детей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они сейчас находятся под наблюдением врачей.
В ГСЧС уточнили, что спасателей к месту происшествия не привлекали.
После инцидента специалисты в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха, прогулок и экскурсий.
В частности, спасатели призвали не создавать чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения, обращать внимание на предупредительные знаки, не скапливаться в одном месте и выполнять указания сопровождающих лиц.
"Всегда оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях", - добавили в ГСЧС.
Там подчеркнули, что пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к травмированию и другим опасным последствиям.
Напомним, в конце мая на Николаевщине произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Автомобиль слетел с моста в реку в селе Вороновка Вознесенского района.
В результате аварии в больницу доставили шесть человек, среди которых пятеро детей в возрасте от 9 до 15 лет.