ua en ru
Вс, 07 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

На Буковине обвалился мост с детьми во время экскурсии, есть госпитализированные (видео)

10:56 07.06.2026 Вс
2 мин
Что рассказали спасатели о причинах этого инцидента?
aimg Мария Науменко
На Буковине обвалился мост с детьми во время экскурсии, есть госпитализированные (видео) Фото: автомобиль экстренной медицинской помощи (facebook.com/AMBULANCEZP)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Группа детей одновременно вышла на деревянный мост в селе Виженка на Буковине, после чего конструкция не выдержала нагрузки и разрушилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области.

Несчастный случай произошел во время экскурсии в Вижницкой территориальной общине.

По данным спасателей, после разрушения моста несколько детей получили травмы различной степени тяжести. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они сейчас находятся под наблюдением врачей.

В ГСЧС уточнили, что спасателей к месту происшествия не привлекали.

После инцидента специалисты в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности во время отдыха, прогулок и экскурсий.

В частности, спасатели призвали не создавать чрезмерной нагрузки на мосты и другие сооружения, обращать внимание на предупредительные знаки, не скапливаться в одном месте и выполнять указания сопровождающих лиц.

Читайте также: На Харьковщине перевернулся автобус с детьми и учителями, есть пострадавшие

"Всегда оценивайте возможные риски перед тем, как сделать фото или видео в необычных локациях", - добавили в ГСЧС.

Там подчеркнули, что пренебрежение элементарными правилами безопасности может привести к травмированию и другим опасным последствиям.

Напомним, в конце мая на Николаевщине произошло серьезное ДТП с участием внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Автомобиль слетел с моста в реку в селе Вороновка Вознесенского района.

В результате аварии в больницу доставили шесть человек, среди которых пятеро детей в возрасте от 9 до 15 лет.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Буковина Черновицкая область Дети
Новости
Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
Россия атаковала Украину сотнями дронов, есть прилеты: как ПВО отразила ночной удар
Аналитика
"Секретная" карта Украины: сможет ли магнитное поле заменить GPS и прогнозировать эпидемии
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Секретная" карта Украины: сможет ли магнитное поле заменить GPS и прогнозировать эпидемии