В Черновецкой области разоблачили группу телефонных мошенников, которой руководил заключенный

Соучастниками осужденного были двое таксистов-земляков

На Буковине разоблачили группу телефонных мошенников, которой руководил заключенный. Об этом сообщает прес-служба главного управления Национальной полиции.

"Ваш родственник попал в беду, для решения вопроса нужна большая сумма денег", - организатором одной из таких мошеннических схем выступил судимый черновчанин.

Как сообщается, полицейские выяснили, что трое буковинцев в течение 2015-2018 годов выманивали у доверчивых граждан крупные суммы денег под предлогом освобождения родственников из полиции, которые якобы совершили уголовное преступление.

Организатором преступной схемы выступил 31-летний черновчанин. Мужчина ранее неоднократно был осужден за мошенничества и грабежи и сейчас находится в одном из учреждений исполнения наказаний. Во время обыска оперативники уголовного розыска нашли в камере заключенного и изъяли скрытые мобильные телефоны и шесть сим-карт различных операторов мобильной связи.

Фото: задержанные и изъята техника (npu.gov.ua) Сообщниками осужденного выступили двое таксистов: 34-летний житель Глыбоцкого района и 35-летний ранее судимый черновчанин. Первый во время совершения преступлений использовал собственный автомобиль "ВАЗ-2109" черного цвета, а также серую иномарку "Audi-100" на иностранной регистрации. Второй подельник ездил на встречу с пострадавшими на арендованном легковом авто "Daewoo Lanos" серого цвета.

Также правоохранители установили, что организатор мошеннической схемы, находясь в местах лишения свободы, звонил потерпевшим с разных номеров на стационарные и мобильные телефоны. Представляясь работником полиции, преступник убеждал очередную жертву, что ее родственник совершил уголовное правонарушение и избежать ответственности можно за немалую сумму средств. Убедив потерпевших отдать деньги за спасение, мошенник отправлял к ним своих сообщников.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове на взятке разоблачили служащего миграционной службы. Фигуранта задержали в рабочем кабинете во время получения 10 тысяч гривен неправомерной выгоды.