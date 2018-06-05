В Чернівецькій області викрили групу телефонних шахраїв, якою керував в'язень

Співучасниками засудженого були двоє таксистів-земляків

На Буковині викрили групу телефонних шахраїв, якою керував в'язень. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

"Ваш родич потрапив у халепу, для вирішення питання потрібна велика сума грошей", - організатором однієї з таких шахрайських схем виступив засуджений чернівчанин.

Як повідомляється, поліцейські з’ясували, що троє буковинців упродовж 2015-2018 років видурювали у довірливих громадян значні суми грошей під приводом звільнення з поліції родичів, котрі нібито скоїли кримінальне правопорушення.

Організатором злочинної схеми виступив 31-річний чернівчанин. Чоловік раніше неодноразово був засуджений за шахрайства та грабежі і наразі перебуває в одній із установ виконання покарань. Під час обшуку оперативники карного розшуку знайшли в камері ув’язненого та вилучили приховані мобільні телефони й шість сім-карток різних операторів мобільного зв’язку.

Фото: затримані та вилучена техніка (npu.gov.ua) Спільниками засудженого виступили двоє таксистів: 34-річний житель Глибоцького району та 35-річний раніше судимий чернівчанин. Перший під час скоєння злочинів використовував власний автомобіль "ВАЗ-2109" чорного кольору, а також сіру іномарку "Audi-100" на іноземній реєстрації. Другий поплічник їздив на зустріч з потерпілими на орендованому легковику "Daewoo Lanos" сірого кольору.

Також правоохоронці встановили, що організатор шахрайської схеми, перебуваючи в місцях позбавлення волі, телефонував потерпілим з різних номерів на стаціонарні та мобільні телефони. Представляючись працівником поліції, злочинець переконував чергову жертву, що її родич скоїв кримінальне правопорушення і уникнути відповідальності можна за чималу суму коштів. Переконавши потерпілих віддати гроші за порятунок, шахрай відправляв до них своїх спільників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Львові на хабарі викрили службовця міграційної служби. Фігуранта затримали у робочому кабінеті під час одержання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.