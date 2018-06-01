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У Львові на хабарі викрили службовця міграційної служби

НовиниНадзвичайні події    01.06.2018 - 18:54
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)
Фото: вилучені кошти (npu.gov.ua)

Фігуранта затримали у робочому кабінеті під час одержання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди

У Львові на хабарі викрили службовця міграційної служби. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.

Як повідомляється, поліцейські затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Зазначається, що оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували схему "додаткового заробітку", організовану головним спеціалістом одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.

Правоохоронці встановили, що за прискорення видачі закордонного паспорту головний спеціаліст вимагав 10 тисяч гривень хабара.

Фото: місце затримання 
Правоохоронці затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання обумовленої суми неправомірної вигоди.
 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Смілі (Черкаська обл.) правоохоронці викрили місцеву мешканку на розповсюдженні сепаратистських матеріалів.

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Теги публікації: Львів, полиция, взятка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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