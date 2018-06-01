Фігуранта затримали у робочому кабінеті під час одержання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди
У Львові на хабарі викрили службовця міграційної служби. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції.
Як повідомляється, поліцейські затримали фігуранта у робочому кабінеті під час одержання 10 тисяч гривень неправомірної вигоди.
Зазначається, що оперативники обласного управління захисту економіки Нацполіції задокументували схему "додаткового заробітку", організовану головним спеціалістом одного з районних відділень Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області.
Правоохоронці встановили, що за прискорення видачі закордонного паспорту головний спеціаліст вимагав 10 тисяч гривень хабара.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Смілі (Черкаська обл.) правоохоронці викрили місцеву мешканку на розповсюдженні сепаратистських матеріалів.