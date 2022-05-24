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На Буковине пограничники помешали вывозу из Украины немалой партии янтарных изделий

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Вторник 24 мая 2022 00:24
На Буковине пограничники помешали вывозу из Украины немалой партии янтарных изделий Фото: на Буковине у гражданина Турции нашли изделия из янтаря (t.me/DPSUkr)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 23 мая, на Буковине в пункте пропуска "Порубное" пограничники вместе со службой таможни обнаружили у гражданина Турции 58 упаковок изделий из янтаря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Общий вес изъятых пакетов составляет более 60 кг", - говорится в сообщении.

На Буковине задержали гражданина Турции с изделиями из янтаря (фото: t.me/DPSUkr)

Напомним, под Ровно столкновения "копателей" янтаря и СБУ закончились стрельбой. Ранения получили 5 гражданских, после чего ГБР начало проверку правомерности действий силовиков.

Мы также писали о том, что пограничники задержали шпионку РФ, которая пыталась попасть в Украину под видом паломницы.

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Буковина Государственная пограничная служба
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