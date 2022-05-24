ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

На Буковині прикордонники завадили вивезенню з України чималої партії бурштинових виробів

Новость на русском →
Вівторок 24 травня 2022 00:24
На Буковині прикордонники завадили вивезенню з України чималої партії бурштинових виробів Фото: на Буковині у громадянина Туреччини знайшли вироби з бурштину (t.me/DPSUkr)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 23 травня, на Буковині в пункті пропуску "Порубне" прикордонники разом зі службою митниці виявили у громадянина Туреччини 58 упаковок виробів з бурштину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Загальна вага вилучених пакетів становить понад 60 кг", - йдеться в повідомленні.

На Буковині затримали громадянина Туреччини з виробами з бурштину (фото: t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, під Рівним зіткнення "копачів" бурштину і СБУ закінчилися стріляниною. Поранення отримали 5 цивільних, після чого ДБР почало перевірку правомірності дій силовиків.

Ми також писали про те, що прикордонники затримали шпигунку РФ, яка намагалася потрапити в Україну під виглядом паломниці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Буковина Государственная пограничная служба
NEWS
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
Є винятки. Хто може виїхати за кордон, незважаючи на заборону для чоловіків
DAILY
Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Колихаєв: Херсонці перебувають у стані очікування, ми чекаємо визволення