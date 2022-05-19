Пограничники задержали шпионку РФ, пытавшуюся попасть в Украину под видом паломницы

Пограничники задержали россиянку, которая под видом паломницы Свято-Успенской Почаевской лавры пыталась попасть в Украину. Женщина отказалась предъявлять паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Пограничники задержали россиянку, которая не хотела предоставлять свой паспорт на проверку. Зато предоставила вид на жительство в одной из стран ЕС", - рассказали в ведомстве.

При себе у женщины была карта паломника Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская область), а в телефоне гражданки пограничники обнаружили переписку антиукраинского характера.

"Теперь "отмаливать грехи" за своих соотечественников ей придется в СБУ, куда ее передали", - добавили в ГПСУ.