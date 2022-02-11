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Под Ровно столкновения "копателей" янтаря и СБУ закончились стрельбой: ранены 5 человек

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Ровенская область, Пятница 11 февраля 2022 15:48
Под Ровно столкновения "копателей" янтаря и СБУ закончились стрельбой: ранены 5 человек Фото: под Ровно столкновения "копателей" янтаря и СБУ закончились стрельбой (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Ровенской области произошла стычка между нелегальными копателями и сотрудниками СБУ, которая переросла в стрельбу со стороны силовиков. Ранены 5 гражданских, ГБР начало проверку правомерности действий СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, 10 февраля около 17:00 недалеко от села Ельне Сарнинского района Ровенской области между правоохранителями и гражданскими произошла стычка.

Указано, что сотрудники СБУ заподозрили их в незаконной добыче янтаря и хотели проверить эту информацию.

"Копатели начали осуществлять сопротивление сотрудникам СБУ, устроили драку с применением ножей, топоров и бензопил, а сотрудники СБУ, в свою очередь, начали стрелять из огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

В результате инцидента 5 гражданских лиц госпитализированы с огнестрельными ранениями: у четырех из них поражены ноги, у одного из пострадавших рана предплечья. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сейчас устанавливается тяжесть полученных телесных повреждений.

Предварительно силовикам квалифицируют правонарушение: превышение власти или служебных полномочий сотрудником правоохранительного органа с применением оружия (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Идет следствие.

Напомним, в аэропорту "Борисполь" задержали крупнейшую партию янтаря в этом году, который контрабандой пытались вывезти в Китай.

Напомним, украинские пограничники разоблачили схему незаконного вывоза янтаря в ОАЭ и Катар из Украины, который пытались переслать посылками.

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Служба безопасности Украины ГБР
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