На Буковине перевернулся микроавтобус, среди пострадавших есть ребенок

Иллюстративное фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

В результате еще одной аварии пострадали четверо людей

В Черновицкой области произошла авария с микроавтобусом - машина съехала на обочину и перевернулась. Травмы получила 8-летняя девочка, передает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Черновицкой области.

ДТП произошло на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района. Полицейскими установлено, что 41-летний житель Кицманского района двигался на автомобиле "Mercedes Benz Sprinter" в направлении Черновцов. Водитель не справился с управлением, микроавтобус выехал за пределы дороги и перевернулся.

Кроме него в автомобиле находились еще трое пассажиров, двое из них дети. Одна 8-летняя девочка получила закрытый перелом лучевой кости.

Еще одна авария произошла в Черновцах - столкнулись автомобили Nissan Juke и Daewoo Lanos. Полицейские выяснили, что 19-летняя водитель Nissan во время поворота не предоставила преимущество в движении, из-за чего столкнулась с автомобилем такси Daewoo Lanos.

"В результате аварии травмирован водитель легковушки и трое его пассажирок в возрасте 41-42 года. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу", - отметили в полиции.

Напомним, в Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия 4 августа погиб один человек, еще двое пострадали.