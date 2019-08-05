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На Буковині перекинувся мікроавтобус, серед постраждалих є дитина

Новини » Надзвичайні події    05.08.2019 - 02:39
На Буковині перекинувся мікроавтобус, серед постраждалих є дитина
Ілюстративне фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Внаслідок ще однієї аварії постраждали четверо людей

У Чернівецькій області сталась аварія із мікроавтобусом - машина з'їхала на узбіччя та перекинулась. Травми отримала 8-річна дівчинка, передає РБК-Україна із посиланням на ГУНП у Чернівецькій області.

ДТП сталася на об’їзній дорозі у селі Остриця Новоселицького району. Поліцейськими встановлено, що 41-річний житель Кіцманського району рухався на автомобілі "Mercedes Benz Sprinter" у напрямку Чернівців. Водій не впорався з керуванням, мікроавтобуса виїхав за межі дороги та перекинувся.

Окрім нього в автомобілі перебували ще троє пасажирів, двоє з них діти. Одна 8-річна дівчинка отримала закритий перелом променевої кістки.

На Буковині перекинувся мікроавтобус, серед постраждалих є дитина

Ще одна аварія сталась у Чернівцях - зіткнулися автомобілі Nissan Juke і Daewoo Lanos. Поліцейські з'ясували, що 19-річна водійка Nissan під час повороту не надала перевагу в русі, через що зіткнулася із автомобілем таксі Daewoo Lanos.

"Внаслідок аварії травмувався водій легковика та троє його пасажирок, віком 41-42 роки. З травмами різного ступеню тяжкості їх доставлено до лікарні", - зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Миколаївській області у результаті дорожньо-транспортної пригоди 4 серпня загинула одна людина, ще двоє постраждали. 

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