На Буковине парень убил павлина ради забавы. Ему грозит восемь лет тюрьмы

В полиции рассказали, что узнали о случившемся из соцсетей.

"Во время мониторинга социальных сетей сотрудники ГУНП в Черновицкой области обнаружили сообщение, в котором говорилось, что парень бил павлина о землю, в результате чего птица погибла", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили всех лиц, которые замешаны в инциденте. Опросив участников происшествия выяснилось, что

Следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос сообщения нарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.