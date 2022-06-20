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На Буковине парень убил павлина ради забавы. Ему грозит восемь лет тюрьмы

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Черновцы, Понедельник 20 июня 2022 15:55
На Буковине парень убил павлина ради забавы. Ему грозит восемь лет тюрьмы Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

На Буковине 18-летний парень во время отдыха с друзьями убил павлина ради забавы, засняв это на камеру. Полиция установила личность живодера и открыла уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

В полиции рассказали, что узнали о случившемся из соцсетей.

"Во время мониторинга социальных сетей сотрудники ГУНП в Черновицкой области обнаружили сообщение, в котором говорилось, что парень бил павлина о землю, в результате чего птица погибла", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили всех лиц, которые замешаны в инциденте. Опросив участников происшествия выяснилось, что 18-летний житель села Карапчев заранее приобрел павлина и во время отдыха с друзьями нанес ему умышленные телесные повреждения. Предварительно, павлин погиб от полученных травм.

Следователи открыли уголовное производство по признакам статьи 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос сообщения нарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее зоозащитники рассказали о спасении кота, обнаруженного под завалами разрушенного дома в селе Горенка возле Бучи Киевской области, которое также пострадало от российских оккупантов и обстрелов.

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