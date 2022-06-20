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На Буковині хлопець вбив павича заради забави. Йому загрожує вісім років тюрми

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Чернівці, Понеділок 20 червня 2022 15:55
На Буковині хлопець вбив павича заради забави. Йому загрожує вісім років тюрми Фото: патрульна поліція (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На Буковині 18-річний хлопець під час відпочинку з друзями вбив павича заради забави, знявши це на камеру. Поліція встановила особу шкуродера і відкрила кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Чернівецької області.

У поліції розповіли, що дізналися про те, що трапилося з соцмереж.

"Під час моніторингу соціальних мереж співробітники ГУНП в Чернівецькій області виявили повідомлення, в якому говорилося, що хлопець бив павича об землю, в результаті чого птах загинув", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили всіх осіб, які замішані в інциденті. Опитавши учасників події з'ясувалося, що 18-річний житель села Карапчів заздалегідь придбав павича і під час відпочинку з друзями наніс йому умисні тілесні ушкодження. Попередньо, павич загинув від отриманих травм.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками статті 299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання повідомлення порушнику про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше зоозахисники розповіли про порятунок кота, виявленого під завалами зруйнованого будинку в селі Горенка біля Бучі Київської області, яке також постраждало від російських окупантів і обстрілів.

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