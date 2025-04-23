"Буковина" – "Динамо" та "Полісся" – "Шахтар" у півфіналі Кубка України: прогноз та де дивитися матчі сьогодні

До півфінальної стадії пробилися три представника Прем'єр-ліги – донецький "Шахтар", київське "Динамо" та "Полісся" з Житомира. Компанію їм склала чернівецька "Буковина", що виступає в другому за силою вітчизняному дивізіоні.

Кубок України, півфінал, розклад матчів:

Середа, 23 квітня

16:00, "Буковина" – "Динамо", Львів, стадіон "Україна". Трансляція – YouTube-канал Divisport

18:00, "Полісся" – "Шахтар", Житомир, Центральний міський стадіон. Трансляція – YouTube-канал "Полісся"

Першими на поле вийдуть футболісти "Буковини" та київського "Динамо". Гра відбудеться у Львові, оскільки арена в Чернівцях не відповідає вимогам півфіналу Кубка, матчі якого проводяться за стандартами УПЛ.

"Динамо" впевнено лідирує в Прем'єр-лізі, у той час як "Буковина" йде останньою в чемпіонській групі Першої ліги. Команда на 5 очок відстає від четвертого місця, яке дає право на перехідні матчі за вихід в еліту.

Чернівецький клуб грав у елітному дивізіоні чемпіонату України в його перших розіграшах. У сезоні-1993/94 вилетів у Першу лігу й більше до числа найсильніших команд не потрапляв.

Статистика матчів з "Динамо" для буковинців невтішна: у шести зустрічах – лише одна нічия та п'ять поразок за красномовної різниці м'ячів – 1:13. Востаннє суперники зустрічались у травні 1994 року в Чернівцях. Матч завершився впевненою перемогою столичної команди – 3:0. Голами відзначилися Сергій Ковалець, Олександр Призетко та Володимир Шаран.

На шляху до півфіналу "Буковина" пройшла тернопільську "Ниву" (1:1, по пенальті – 4:3), "Прикарпаття" з Івано-Франківська (1:0), "Миколаїв" з Львівської області (2:1), "Пробій" з Городенки, що на Івано-Франківщині (1:0) та сумську "Вікторію" (2:1).

Натомість "Динамо" обіграло полтавську "Ворсклу" (2:1 – у додатковий час) та львівський "Рух" (1:0).

Букмекери не сумніваються в успіху киян. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу "Буковини" в основний час приймає з коефіцієнтом 14,00, на нічию – 6,00, на виграш "Динамо" – 1,23.

Гравці "Полісся" та "Шахтаря" о 18:00 вийдуть на поле Центрального стадіону Житомира. Саме на ньому 14 травня відбудеться фінал Кубка. Для житомирців символічно було б зіграти в фінальному матчі, який вперше в історії прийме рідне місто. Для "Шахтаря", Кубок – єдина можливість виграти трофей у поточному сезоні. Тому компромісів у поєдинку бути не може.

"Полісся" другий сезон грає в УПЛ і має чудову статистику протистоянь з "гірниками" – три перемоги та одна нічия. Більш того, "Шахтар" у цих зустрічах не забив у ворота житомирців жодного гола. У поточному сезоні УПЛ суперники зустрічались двічі – обидва поєдинки завершились з рахунком 1:0 на користь "Полісся".

Житомирська "зграя" на шляху до півфіналу обіграла криворізький "Кривбас" (2:1) та рівненський "Верес" (1:0 – у додатковий час). "Шахтар" – здолав луганську "Зорю" (1:0) та "Олександрію" (1:0 – у додатковий час).

Незважаючи на фактор рідних стін та вражаючу статистику попередніх протистоянь, букмекери не вірять в успіх "Полісся". Наприклад, експерти GGBET дають такі коефіцієнти на цю зустріч: перемога "Полісся" – 5,00, нічия – 3,81, перемога "Шахтаря" – 1,64.

Фінал Кубка України-2024/25: що відомо

Житомир стане десятим містом, де зіграють фінал національного Кубка. Вирішальні поєдинки попередніх турнірів найчастіше приймав Київ – 18 разів. П'ять фіналів відбулися у Харкові, два – у Дніпрі. По одному разу – в Сумах, Полтаві, Львові, Запоріжжі, Тернополі та Рівному.

Перемога в Кубку України дає право на участь у другому етапі кваліфікації Ліги Європи.

Чинним володарем трофея є "Шахтар". В минулорічному фіналі "гірники" перемогли полтавську "Ворсклу" (2:1) та здобули 14-й у своїй історії Кубок України.

За цим показником донецький клуб вийшов на чисте перше місце, випередивши "Динамо" з 13-ма перемогами в турнірі. Крім пари вітчизняних грандів, трофей здобували також одеський "Чорноморець" (двічі), "Ворскла" та сімферопольська "Таврія" – по одному разу.