"Буковина" - "Динамо" и "Полесье" - "Шахтер" в полуфинале Кубка Украины: прогноз и где смотреть матчи сегодня

В полуфинальную стадию пробились три представителя Премьер-лиги - донецкий "Шахтер", киевское "Динамо" и "Полесье" из Житомира. Компанию им составила черновицкая "Буковина", выступающая во втором по силе отечественном дивизионе.

Кубок Украины, полуфинал, расписание матчей:

Среда, 23 апреля

16:00, "Буковина" - "Динамо", Львов, стадион "Украина". Трансляция - YouTube-канал Divisport

18:00, "Полесье" - "Шахтер", Житомир, Центральный городской стадион. Трансляция - YouTube-канал "Полесье"

Первыми на поле выйдут футболисты "Буковины" и киевского "Динамо". Игра состоится во Львове, поскольку арена в Черновцах не соответствует требованиям полуфинала Кубка, матчи которого проводятся по стандартам УПЛ.

"Динамо" уверенно лидирует в Премьер-лиге, в то время как "Буковина" идет последней в чемпионской группе Первой лиги. Команда на 5 очков отстает от четвертого места, которое дает право на переходные матчи за выход в элиту.

Черновицкий клуб играл в элитном дивизионе чемпионата Украины в его первых розыгрышах. В сезоне-1993/94 вылетел в Первую лигу и больше в число сильнейших команд не попадал.

Статистика матчей с "Динамо" для буковинцев неутешительна: в шести встречах - только одна ничья и пять поражений при красноречивой разнице мячей - 1:13. Последний раз соперники встречались в мае 1994 года в Черновцах. Матч завершился уверенной победой столичной команды - 3:0. Голами отметились Сергей Ковалец, Александр Призетко и Владимир Шаран.

На пути к полуфиналу "Буковина" прошла тернопольскую "Ниву" (1:1, по пенальти - 4:3), "Прикарпатье" из Ивано-Франковска (1:0), "Николаев" из Львовской области (2:1), "Пробой" из Городенки, что на Ивано-Франковщине (1:0) и сумскую "Викторию" (2:1).

В то же время "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" (2:1 - в дополнительное время) и львовский "Рух" (1:0).

Букмекеры не сомневаются в успехе киевлян. Например, контора Favbet ставки на победу "Буковины" в основное время принимает с коэффициентом - 14,00, на ничью - 6,00, на выигрыш "Динамо" - 1,23.

Игроки "Полесья" и "Шахтера" в 18:00 выйдут на поле Центрального стадиона Житомира. Именно на нем 14 мая состоится финал Кубка. Для житомирцев символично было бы сыграть в финальном матче, который впервые в истории примет родной город. Для "Шахтера", Кубок - единственная возможность выиграть трофей в текущем сезоне. Поэтому компромиссов в поединке быть не может.

"Полесье" второй сезон играет в УПЛ и имеет отличную статистику противостояний с "горняками" - три победы и одна ничья. Более того, "Шахтер" в этих встречах не забил в ворота житомирцев ни одного гола. В текущем сезоне УПЛ соперники встречались дважды - оба поединка завершились со счетом 1:0 в пользу "Полесья".

Житомирская "стая" на пути к полуфиналу обыграла криворожский "Кривбасс" (2:1) и ровенский "Верес" (1:0 - в дополнительное время). "Шахтер" - одолел луганскую "Зарю" (1:0) и "Александрию" (1:0 - в дополнительное время).

Несмотря на фактор родных стен и впечатляющую статистику предыдущих противостояний, букмекеры не верят в успех "Полесья". Например, эксперты GGBET дают такие коэффициенты на эту встречу: победа "Полесья" - 5,00, ничья - 3,81, победа "Шахтера" - 1,64.

Финал Кубка Украины-2024/25: что известно

Житомир станет десятым городом, где сыграют финал национального Кубка. Решающие поединки предыдущих турниров чаще всего принимал Киев - 18 раз. Пять финалов состоялись в Харькове, два - в Днепре. По одному разу - в Сумах, Полтаве, Львове, Запорожье, Тернополе и Ровно.

Победа в Кубке Украины дает право на участие во втором этапе квалификации Лиги Европы.

Действующим обладателем трофея является "Шахтер". В прошлогоднем финале "горняки" победили полтавскую "Ворсклу" (2:1) и завоевали 14-й в своей истории Кубок Украины.

По этому показателю донецкий клуб вышел на чистое первое место, опередив "Динамо" с 13-ю победами в турнире. Кроме пары отечественных грандов, трофей добывали также одесский "Черноморец" (дважды), "Ворскла" и симферопольская "Таврия" - по одному разу.