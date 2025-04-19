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"Шахтар" сенсаційно поступився "Колосу", пропустивши чотири голи

Львів, Субота 19 квітня 2025 20:07
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"Шахтар" сенсаційно поступився "Колосу", пропустивши чотири голи Фото: "Шахтар" - "Колос" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Донецький "Шахтар" поступився ковалівському "Колосу" в 25-му турі української Прем'єр-ліги і значно ускладнив свої чемпіонські шанси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

УПЛ, 25-тур

"Шахтар" – "Колос" – 2:4

Голи: Марлон, 44, Кевін, 90+5 (пенальті) – Ррапай, 26, Цуріков, 40, Велетень, 84, Болівар, 90+7

"Колос" значно активніше діяв на старті, але ніхто не міг передбачити, чим ця активність завершиться. Навіть коли Ррапай дальнім ударом точно в кут пробив екс-голкіпера "Колоса" Фесюна, який влітку перейшов у "Шахтар" і зараз підміняє травмованого Різника, не вірилось, що чинний чемпіон втратить контроль над ситуацією.

Але йшов час і перевага "Колоса" збільшилися: Цуріков ударом головою замкнув навіс Велетня з флангу – 0:2. Запахло сенсацією, але Марлон подарував "гірникам" надію, зорієнтувавшись у штрафному та виконавши красивий удар з розвороту.

Ключовий момент виник на 60-й хвилині, коли Бондаренко зрівняв рахунок з передачі Кевіна. Судді хвилин десять перевіряли епізод на ВАР, та зрештою взяття воріт відмінили, зафіксувавши офсайд у бразильця.

Під завісу гри Велетень забив третій гол "Колоса". У "Шахтаря" з'явилася надія після того, як Кевін реалізував пенальті. Але Болівар остаточно поховав "гірників" забивши четвертий м'яч. Героєм поєдинку став півзахисник "Колоса" Владислав Велетень, який до голу додав три результативні передачі. Таким чином він взяв безпосереднью участь у всіх забитих м'ячах своєї команди.

"Шахтар" майже втратив чемпіонські шанси: за п'ять турів до завершення чемпіонату він відстає від "Динамо" вже на 10 очок. Збільшився відрив і від другої "Олександрії" - тепер він становить 4 пункти.

У наступному турі, 27 квітня відбудеться Класичне дербі між "Шахтарем" та "Динамо". Якщо "гірники" програють киянам, вони остаточно втратять шанси на чемпіонський титул.

Раніше "Лівий Берег" на очах Олександра Усика відібрав очки в "Полісся" в домашньому матчі УПЛ.

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