В Буковелі сталася велика пожежа: спалахнув елітний готель (відео)

За попередніми даними, спалахнув елітний готель Premium Club SPA. Пожежа почалася на даху та швидко поширилася на номера на верхніх поверхах готелю. На місце вже прибули пожежники. Ведеться ліквідація наслідків. Джерела повідомили, що обійшлося без постраждалих, причину загоряння намагаються встановити.

В мережі тим часом опублікували відео палаючого закладу. Видно сильне задимлення та полум'я - ним охоплено майже весь дах та верхні поверхи будівлі. Місцеві канали пишуть також, що пожежа настільки сильна, що шанси на те, що готель не зазнає значних збитків, доволі малі.

Premium Club SPA розташований не в самому Буковелі, а поблизу - на території села Поляниця. Він має близько 80 номерів, але дві головні особливості, за які готель доволі популярний - це дві зони басейнів та великий SPA-центр.