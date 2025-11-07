RU

В Буковеле произошел крупный пожар: вспыхнул элитный отель (видео)

Иллюстративное фото: ведется ликвидация пожара, причины устанавливаются (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

В Буковеле в Ивано-Франковской области днем 7 ноября произошел крупный пожар, дым над курортом был виден за сотни метров от места пожара. Предварительно, вспыхнул элитный отель Premium Club SPA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, вспыхнул элитный отель Premium Club SPA. Пожар начался на крыше и быстро распространился на номера на верхних этажах отеля. На место уже прибыли пожарные. Ведется ликвидация последствий. Источники сообщили, что обошлось без пострадавших, причину возгорания пытаются установить.

В сети тем временем опубликовали видео горящего заведения. Видно сильное задымление и пламя - им охвачена почти вся крыша и верхние этажи здания. Местные каналы пишут также, что пожар настолько сильный, что шансы на то, что отель не понесет значительных убытков, довольно малы.

Premium Club SPA расположен не в самом Буковеле, а поблизости - на территории села Поляница. Он имеет около 80 номеров, но две главные особенности, за которые отель довольно популярен - это две зоны бассейнов и большой SPA-центр.

 

Напомним, что днем 6 ноября Ивано-Франковске произошел взрыв в офисном помещении. Причиной стала зарядная станция, которая взорвалась во время работы. Два человека получили травмы, их эвакуировали спасатели, они же потушили пожар, который начался после взрыва.

Также в ночь на 1 ноября в селе Каменка на Житомирщине произошел масштабный пожар в частном доме. Огонь унес жизни двух женщин, еще двух человек госпитализировали с травмами и отравлением угарным газом.

