В Буковеле произошел крупный пожар: вспыхнул элитный отель (видео)

По предварительным данным, вспыхнул элитный отель Premium Club SPA. Пожар начался на крыше и быстро распространился на номера на верхних этажах отеля. На место уже прибыли пожарные. Ведется ликвидация последствий. Источники сообщили, что обошлось без пострадавших, причину возгорания пытаются установить.

В сети тем временем опубликовали видео горящего заведения. Видно сильное задымление и пламя - им охвачена почти вся крыша и верхние этажи здания. Местные каналы пишут также, что пожар настолько сильный, что шансы на то, что отель не понесет значительных убытков, довольно малы.

Premium Club SPA расположен не в самом Буковеле, а поблизости - на территории села Поляница. Он имеет около 80 номеров, но две главные особенности, за которые отель довольно популярен - это две зоны бассейнов и большой SPA-центр.