В Ивано-Франковской области зафиксировано массовое отравление детей

В Ивано-Франковский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализировано 9 детей с пищевым отравлением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Отмечается, что специалистами Надворнянского межрайонной филиала Ивано-Франковского областного лабораторного центра МЗ Украины проводится эпидрасследование по факту возникновения вспышки отравления.

"В ночь на 18 июля и в течение всего дня в Яремчанскую Центральную городскую больницу с предварительным диагнозом функциональное расстройство пищеварения (пищевая токсичносредняя степень тяжести) госпитализированы 9 детей, жителей города Харьков, которые отдыхали в усадьбе “У Назара и Марьяни", - говорится в сообщении.

Известно, что всего в Яремчанской райбольнице осмотрено 22 ребенка, 13 из которых отпущены.

Напомним, в Белгород-Днестровской райбольнице, которая приняла в конце прошлой недели на лечение около полусотни детей из детского оздоровительного лагеря, диагностировали у 53 пациентов дизентерию Флекснера. Отметим, 13 июля в медицинских учреждениях после массового отравления в санатории в поселке Сергеевка находились 32 человека, среди которых 30 детей.

Позже медики сообщили, что причиной массового отравления в детском санатории "Медик-2" в Белгород-Днестровском районе было нарушение санитарного состояния и требований к приготовлению пищи.