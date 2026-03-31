"Буковель" достроково закриває сезон: у чому причина та що буде зі скіпасами

Сьогодні, 31 березня, завершується гірськолижний сезон 2025-2026. Цьогоріч курорт закінчує роботу достроково.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт курорту.
У повідомленні йдеться, що курорт вирішив достроково закрити схили через несприятливу погоду, яка вже не дозволяє підтримувати належну якість трас. Також пояснюють, що таке рішення ухвалили насамперед з міркувань безпеки.
"Дякуємо кожному, хто провів цю зиму разом із нами. За ваші емоції, усмішки, перші спуски, яскраві моменти з друзями й ті дні, які залишаться у спогадах надовго", - повідомляють у "Буковелі".
Водночас там нагадади, що курорт працює цілий рік і пропонує різні активності.
Окремо звернулися до тих, хто не встиг використати скіпаси. Термін дії невикористаних абонементів продовжать автоматично - ними можна буде скористатися наступного гірськолижного сезону.
