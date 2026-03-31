"Буковель" досрочно закрывает сезон: в чем причина и что будет со скипасами

Сегодня, 31 марта, завершается горнолыжный сезон 2025-2026. В этом году курорт заканчивает работу досрочно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт курорта.
В сообщении говорится, что курорт решил досрочно закрыть склоны из-за неблагоприятной погоды, которая уже не позволяет поддерживать надлежащее качество трасс. Также объясняют, что такое решение приняли прежде всего из соображений безопасности.
"Спасибо каждому, кто провел эту зиму вместе с нами. За ваши эмоции, улыбки, первые спуски, яркие моменты с друзьями и те дни, которые останутся в воспоминаниях надолго", - сообщают в "Буковеле".
В то же время там напомни, что курорт работает круглый год и предлагает различные активности.
Отдельно обратились к тем, кто не успел использовать скипасы. Срок действия неиспользованных абонементов продлят автоматически - ими можно будет воспользоваться в следующем горнолыжном сезоне.
Ранее РБК-Украина писало, как изменились украинские санатории в 2026 году. Они превратились из советских лечебных учреждений в современные велнес-комплексы с комфортом, сервисом и новыми подходами к оздоровлению. Мы рассказывали о подборке популярных санаториев с ценами, особенностями и как правильно выбрать и выгодно забронировать отдых.
Напомним, "Укрзализныця" назначает дополнительные поезда на конец марта - начало апреля из-за повышенного спроса и продлевает один из рейсов в Яремче. Также для пассажиров организуют удобные пересадки в горных направлениях, чтобы облегчить путешествия в Карпаты.