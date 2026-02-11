Букет троянд за ціною смартфона: скільки коштують квіти в Києві і хто рекордсмен

Напередодні Дня закоханих вартість популярних квітів у Києві пішла вгору. Поки голландська троянда тримає марку за якістю, українські виробники стикаються з проблемами через перебої з електрикою, що безпосередньо впливає на асортимент та ціни.

Головне:

Троянди: Імпортна квітка коштує від 150 грн, українська - 70-90 грн, проте через слабкі генератори в теплицях місцеві сорти часто перемерзають.

Імпортна квітка коштує від 150 грн, українська - 70-90 грн, проте через слабкі генератори в теплицях місцеві сорти часто перемерзають. Тюльпани: Найдешевші пропозиції стартують від 37 грн за штуку, елітні махрові сорти обійдуться у 75-80 грн.

Найдешевші пропозиції стартують від 37 грн за штуку, елітні махрові сорти обійдуться у 75-80 грн. Букети: Готові композиції стартують від 1500 грн, а популярний букет зі 101 троянди коштує в середньому 10 000 грн.

Готові композиції стартують від 1500 грн, а популярний букет зі 101 троянди коштує в середньому 10 000 грн. Аномалія: Найбільше подорожчала еустома - ціна за гілочку підскочила до 200 грн через високу собівартість закупівлі.

Ціни на квіти в Києві напередодні Дня всіх закоханих зросли (інфографіка)

Скільки коштують троянди

У великих мережах, таких як "Украфлора", ціни на троянди стартують від 69 гривень за штуку, у "Камелії" - від 100 гривень, кущові троянди коштують 150-180 гривень за гілочку. При чому серед пропозицій багато представлено квітів з Еквадору.

"Голладська троянда тримається у ціні - 150 гривень за штуку. Ціни на українські сорти коливаються від 70 до 90 гривень. Втім, українські троянди зараз не дуже хочемо закуповувати: генератори у теплицях не стягують, буває, що квіти нам привозять уже перемерзлі - більше двох днів вони не стоять", - розповіли у коментарі РБК-Україна в одному зі столичних квіткових магазинів роздрібного продажу.

Ціни на троянди у мережі "Украфлора" (скриншот сайту)

Які ціни на тюльпани

"Украфлора" продає тюльпани за ціною від 37 гривень за штуку, зокрема йдеться про сорти із дрібною квіткою, типу як Purple prince. Сорти із більшою квіткою Strong Gold коштують від 51 гривні. Елітні махрові сорти продають за ціною 75-80 гривень за штуку.

У підземних переходах та в не мережевих магазинах тюльпани в середньому коштують по 65 гривень за штуку.

"Тюльпани зараз у нас по 65 гривень, така ціна триматиметься уже до Дня закоханих, чи впаде після свята - поки важко сказати", - розповіли у квітковому магазині.

Додамо також, що низка магазинів пропонує одразу букети, наприклад композиція із 25 тюльпанів зі знижкою 25% коштує 1799 гривень.

Вартість букетів із тюльпанів у мережі flowers.ua (скриншот)

Яка вартість інших квітів

Найбільше за останній період підскочили ціни на еустоми, навіть попри те, що це не найпопулярніша квітка на День Валентина.

"Якщо раніше у нас еустома не піднімалась вище 180 гривень за гілочку, то зараз це вже закупочна ціна, а для продажу змушені виставити 200 гривень. Чому так підскочила ціна на цю квіту - не зрозуміло", - розповіла продавець квіткового магазину.

Ціни на квіти:

гвоздика - 38-48 гривень;

гвоздика кущова - 48 гривень;

хризантема кущова - 120-142 гривні;

еустома - 172 - 200 гривень.

Скільки коштують букети

Вартість композицій залежить від квітів, які входять у її склад, та розміру букета. В середньму ціни стартують від 1500 гривень і можуть сягати понад 10 тисяч, що рівнозначно ціні деяких смартфонів.

Ціни на букети в мережі "Камелія" (скриншот)

Букет із 101 троянди коштує в середньому від 10 тисяч гривень, однак еквадорську червону троянду можна знайти і за 7 тисяч гривень. Також низка магазинів пропонує знижку, якщо букет на День Валентина замовляти завчасно.

Ціни на букети із 101 тюльпана коливаються від 3700 до 7100 гривень, залежно від сорту.

Вартість букетів в "Украфлорі" (скриншот)