Букет роз по цене смартфона: сколько стоят цветы в Киеве и кто рекордсмен

Накануне Дня влюбленных стоимость популярных цветов в Киеве пошла вверх. Пока голландская роза держит марку по качеству, украинские производители сталкиваются с проблемами из-за перебоев с электричеством, что напрямую влияет на ассортимент и цены.

Главное:

Розы: Импортный цветок стоит от 150 грн, украинский - 70-90 грн, однако из-за слабых генераторов в теплицах местные сорта часто перемерзают.

Импортный цветок стоит от 150 грн, украинский - 70-90 грн, однако из-за слабых генераторов в теплицах местные сорта часто перемерзают. Тюльпаны: Самые дешевые предложения стартуют от 37 грн за штуку, элитные махровые сорта обойдутся в 75-80 грн.

Самые дешевые предложения стартуют от 37 грн за штуку, элитные махровые сорта обойдутся в 75-80 грн. Букеты: Готовые композиции стартуют от 1500 грн, а популярный букет из 101 розы стоит в среднем 10 000 грн.

Готовые композиции стартуют от 1500 грн, а популярный букет из 101 розы стоит в среднем 10 000 грн. Аномалия: Больше всего подорожала эустома - цена за веточку подскочила до 200 грн из-за высокой себестоимости закупки.

Цены на цветы в Киеве накануне Дня всех влюбленных выросли (инфографика)

Сколько стоят розы

В крупных сетях, таких как "Украфлора", цены на розы стартуют от 69 гривен за штуку, в "Камелии" - от 100 гривен, кустовые розы стоят 150-180 гривен за веточку. Причем среди предложений много представлено цветов из Эквадора.

"Голладская роза держится в цене - 150 гривен за штуку. Цены на украинские сорта колеблются от 70 до 90 гривен. Однако украинские розы сейчас не очень хотим закупать: генераторы в теплицах не справляются, бывает, что цветы нам привозят уже перемерзшие - больше двух дней они не стоят", - рассказали в комментарии РБК-Украина в одном из столичных цветочных магазинов розничной продажи.

Цены на розы в сети "Украфлора" (скриншот сайта)

Какие цены на тюльпаны

"Украфлора" продает тюльпаны по цене от 37 гривен за штуку, в частности речь идет о сортах с мелким цветком, типа как Purple prince. Сорта с более крупным цветком Strong Gold стоят от 51 гривны. Элитные махровые сорта продают по цене 75-80 гривен за штуку.

В подземных переходах и в не сетевых магазинах тюльпаны в среднем стоят по 65 гривен за штуку.

"Тюльпаны сейчас у нас по 65 гривен, такая цена будет держаться уже до Дня влюбленных, упадет ли после праздника - пока трудно сказать", - рассказали в цветочном магазине.

Добавим также, что ряд магазинов предлагает сразу букеты, например композиция из 25 тюльпанов со скидкой 25% стоит 1799 гривен.

Стоимость букетов из тюльпанов в сети flowers.ua (скриншот)

Какая стоимость других цветов

Больше всего за последний период подскочили цены на эустомы, даже несмотря на то, что это не самый популярный цветок на День Валентина.

"Если раньше у нас эустома не поднималась выше 180 гривен за веточку, то сейчас это уже закупочная цена, а для продажи вынуждены выставить 200 гривен. Почему так подскочила цена на этот цвет - не понятно", - рассказала продавец цветочного магазина.

Цены на цветы:

гвоздика - 38-48 гривен;

гвоздика кустовая - 48 гривен;

хризантема кустовая - 120-142 гривны;

эустома - 172 - 200 гривен.

Сколько стоят букеты

Стоимость композиций зависит от цветов, которые входят в ее состав, и размера букета. В среднем цены стартуют от 1500 гривен и могут достигать более 10 тысяч, что равнозначно цене некоторых смартфонов.

Цены на букеты в сети "Камелия" (скриншот)

Букет из 101 розы стоит в среднем от 10 тысяч гривен, однако эквадорскую красную розу можно найти и за 7 тысяч гривен. Также ряд магазинов предлагает скидку, если букет на День Валентина заказывать заранее.

Цены на букеты из 101 тюльпана колеблются от 3700 до 7100 гривен, в зависимости от сорта.

Стоимость букетов в "Украфлоре" (скриншот)