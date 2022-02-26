UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Бук", 14 самолетов и более 100 танков: названы российские потери в технике

Автор: Юлия Бойко

На третий день войны России против Украины российская сторона потеряла 14 военных самолетов, более 100 танков, а также сотни боевой техники. Потери личного состава оцениваются в более 3 000, но данные уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Анны Маляр.

В частности, она привела сводку по потерям военной техники противника на 06:00 26 февраля:

  • Самолеты -14
  • Вертолеты - 8
  • Танки - 102
  • Боевые бронированные машины - 536
  • Орудия - 15
  • ЗРК "Бук" - 1
  • Автомобильная техника - 17

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что серьезные бои с российскими войсками продолжаются в Херсоне, Николаеве, Одессе и Мариуполе.

Также стало известно, что Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину