В ОП назвали города, в которых идут серьезные бои с оккупантами
Военные ВСУ продолжают серьезные бои с российскими войсками, держа оборону Херсона, Николаева, Одессы и Мариуполя, при этом ситуация остается под нашим контролем.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова советника руководителя главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Чиновник отметил, что мощные боевые действия идут в Херсоне, Николаеве и Одессе, поскольку это направление считается приоритетным для РФ.
"Они хотели там закрепиться, но им это не удастся", - подчеркивает он.
Подоляк сообщает, что также ожесточенные бои ведутся за Мариуполь, однако "никаких шансов на то, что город перейдет на сторону Российской Федерации или будет захвачен, на сегодня нет".
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Ранее сообщалось, что по состоянию на третий день войны России против Украины противник уже потерял 3 500 военных, почти 200 человек взяли в плен.