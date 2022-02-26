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"Бук", 14 літаків і понад 100 танків: названо російські втрати в техніці

Автор: Юлія Бойко

На третій день війни Росії проти України російська сторона втратила 14 військових літаків, більше 100 танків, а також сотні бойової техніки. Втрати особового складу оцінюються в понад 3 000, але дані уточнюються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник міністра оборони Анни Маляр.

Зокрема, вона навела зведення щодо втрат військової техніки противника на 06:00 26 лютого:

  • Літаки - 14
  • Вертольоти - 8
  • Танки - 102
  • Бойові броньовані машини - 536
  • Гармати- 15
  • ЗРК "Бук" - 1
  • Автомобільна техніка - 17

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що серйозні бої з російськими військами тривають у Херсоні, Миколаєві, Одесі та Маріуполі.

Також стало відомо, що Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.

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