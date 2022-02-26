ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Бук", 14 самолетов и более 100 танков: названы российские потери в технике

Новина українською →
Киев, Суббота 26 февраля 2022 08:59
"Бук", 14 самолетов и более 100 танков: названы российские потери в технике Фото: Украина уничтожает российские танки (facebook com mod mil rus)
Автор: Юлия Бойко

На третий день войны России против Украины российская сторона потеряла 14 военных самолетов, более 100 танков, а также сотни боевой техники. Потери личного состава оцениваются в более 3 000, но данные уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Анны Маляр.

В частности, она привела сводку по потерям военной техники противника на 06:00 26 февраля:

  • Самолеты -14
  • Вертолеты - 8
  • Танки - 102
  • Боевые бронированные машины - 536
  • Орудия - 15
  • ЗРК "Бук" - 1
  • Автомобильная техника - 17

Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что серьезные бои с российскими войсками продолжаются в Херсоне, Николаеве, Одессе и Мариуполе.

Также стало известно, что Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина