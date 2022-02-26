"Бук", 14 самолетов и более 100 танков: названы российские потери в технике
Фото: Украина уничтожает российские танки (facebook com mod mil rus)
На третий день войны России против Украины российская сторона потеряла 14 военных самолетов, более 100 танков, а также сотни боевой техники. Потери личного состава оцениваются в более 3 000, но данные уточняются.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра обороны Анны Маляр.
В частности, она привела сводку по потерям военной техники противника на 06:00 26 февраля:
- Самолеты -14
- Вертолеты - 8
- Танки - 102
- Боевые бронированные машины - 536
- Орудия - 15
- ЗРК "Бук" - 1
- Автомобильная техника - 17
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что серьезные бои с российскими войсками продолжаются в Херсоне, Николаеве, Одессе и Мариуполе.
Также стало известно, что Россия начала передислокацию резервов в приграничные с Украиной районы.