"Бук", 14 літаків і понад 100 танків: названо російські втрати в техніці
Фото: Україна знищує російські танки (facebook com mod mil rus)
На третій день війни Росії проти України російська сторона втратила 14 військових літаків, більше 100 танків, а також сотні бойової техніки. Втрати особового складу оцінюються в понад 3 000, але дані уточнюються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступник міністра оборони Анни Маляр.
Зокрема, вона навела зведення щодо втрат військової техніки противника на 06:00 26 лютого:
- Літаки - 14
- Вертольоти - 8
- Танки - 102
- Бойові броньовані машини - 536
- Гармати- 15
- ЗРК "Бук" - 1
- Автомобільна техніка - 17
Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що серйозні бої з російськими військами тривають у Херсоні, Миколаєві, Одесі та Маріуполі.
Також стало відомо, що Росія почала передислокацію резервів у прикордонні з Україною райони.