Бухгалтер "схем Міндича" влаштувався до виробника "Фламінго", щоб їздити за кордон, - САП

Під час судового засідання прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури повідомила, що у Фурсенка є закордонні паспорти. В період з січня 2018-го по 22 серпня 2025 року він 26 разів їздив за кордон, в тому числі й під час воєнного стану.

При цьому прокурорка навела в якості обгрунтування позиції витяг з плівок розмов, записаних Національним антикорупційним бюро, де Фурсенко розмовляє зі ще одним фігурантом справи - Олександром Цукерманом. Останній цікавився, чи влаштувався вже Фурсенко до компанії Fire Point.

Окрім цього, з подальших розмов фігурантів стає зрозуміло, що єдина ціль працевлаштування Фурсенка до Fire Point - це отримання можливості виїхати за кордон та вільного пересування по країні.

"Відповідно до інформації ТОВ Fire Point, Фурсенко працює з 19 березня 2025 року на посаді адміністратора. Таким чином, враховуючи майновий стан і обставини злочину, ми вважаємо обґрунтованим наявність ризику переховуватися від органу досудового розслідування. Також наявний ризик знищити або спотворити будь-яку інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення", - резюмували в САП.