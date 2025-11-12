Бухгалтер "схем Міндича" влаштувався до виробника "Фламінго", щоб їздити за кордон, - САП

Один з фігурантів справи Міндіча, Ігор Фурсенко, влаштувався на роботу в компанію, яка виробляє ракети "Фламінго", щоб мати можливість закордонних поїздок. Йому попросили обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання ВАКС.
Під час судового засідання прокурор Спеціальної антикорупційної прокуратури повідомила, що у Фурсенка є закордонні паспорти. В період з січня 2018-го по 22 серпня 2025 року він 26 разів їздив за кордон, в тому числі й під час воєнного стану.
При цьому прокурорка навела в якості обгрунтування позиції витяг з плівок розмов, записаних Національним антикорупційним бюро, де Фурсенко розмовляє зі ще одним фігурантом справи - Олександром Цукерманом. Останній цікавився, чи влаштувався вже Фурсенко до компанії Fire Point.
Окрім цього, з подальших розмов фігурантів стає зрозуміло, що єдина ціль працевлаштування Фурсенка до Fire Point - це отримання можливості виїхати за кордон та вільного пересування по країні.
"Відповідно до інформації ТОВ Fire Point, Фурсенко працює з 19 березня 2025 року на посаді адміністратора. Таким чином, враховуючи майновий стан і обставини злочину, ми вважаємо обґрунтованим наявність ризику переховуватися від органу досудового розслідування. Також наявний ризик знищити або спотворити будь-яку інформацію, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення", - резюмували в САП.
Нагадаємо, що НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка організувала нелегальну схему у сфері енергетики. Збитки від її діяльності складають мільярди гривень, куратором схеми був бізнесмен та колишній бізнес-партнер Зеленського - Тімур Міндіч.
Гроші відмивалися через офіс, пов'язаний з Олександром Цукерманом та зрадником України, екснардепом Андрієм Деркачем. У схемі фігурували чинний міністр юстиції Герман Галущенко, міністр енергетики Світлана Гринчук та інші чиновники, зокрема Ігор Фурсенко. Усі вони мали власні "позивні" - зокрема, Фурсенко був відомий, як "Рьошик".
12 листопада Галущенка та Гринчук відсторонили від посад. При цьому Зеленський зазначив, що їх потрібно буде відправити у відставку. Тімур Міндіч встиг втекти за кордон.
Зараз обрано запобіжні заходи для інших фігурантів - це колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк ("Рокет) і виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (, а також співробітниця "бек-офісу" Цукермана Леся Устименко.