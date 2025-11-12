Бухгалтер "схем Миндича" устроился к производителю "Фламинго", чтобы ездить за границу, - САП

Во время судебного заседания прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры сообщила, что у Фурсенко есть загранпаспорта. В период с января 2018-го по 22 августа 2025 года он 26 раз ездил за границу, в том числе и во время военного положения.

При этом прокурор привела в качестве обоснования позиции выдержку из пленок разговоров, записанных Национальным антикоррупционным бюро, где Фурсенко разговаривает с еще одним фигурантом дела - Александром Цукерманом. Последний интересовался, устроился ли уже Фурсенко в компанию Fire Point.

Кроме этого, из дальнейших разговоров фигурантов становится понятно, что единственная цель трудоустройства Фурсенко в Fire Point - это получение возможности выехать за границу и свободного передвижения по стране.

"Согласно информации ООО Fire Point, Фурсенко работает с 19 марта 2025 года в должности администратора. Таким образом, учитывая имущественное положение и обстоятельства преступления, мы считаем обоснованным наличие риска скрываться от органа досудебного расследования. Также имеется риск уничтожить или исказить любую информацию, которая имеет существенное значение для установления обстоятельств уголовного преступления", - резюмировали в САП.