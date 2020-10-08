ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Бухаресте усиливают карантин из-за коронавируса

Бухарест, Четверг 08 октября 2020 11:52
В Бухаресте усиливают карантин из-за коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Бухаресте (Румыния) местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы. Новые ограничения вводят в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает Romania-Insider.

Как сообщается, власти Бухареста также приняли решение уменьшить расстояние вокруг школ, где обязательно нужно носить защитные маски. Теперь их будут одевать вокруг школ на расстоянии 50 метров, вместо ранее установленных 100 метров.

Также известно, что ограничения не затронут лотереи и букмекерские конторы, где продаются билеты.

Отмечается, что в Румынии за минувшие сутки зафиксировали почти 3000 новых случаев коронавируса и 82 смерти. Еще 612 пациентов находятся в реанимации. Президент Клаус Йоганнис призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер и ограничений.

Напомним, Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявил, что с 7 октября туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус и пройти 14-дневный карантин.

Также РБК-Украина ранее сообщало, что в Румынии ввели масочный режим в общественных местах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Румыния
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь