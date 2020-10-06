ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Румыния ввела ПЦР-тесты и карантин для украинцев

Вторник 06 октября 2020 13:24
Румыния ввела ПЦР-тесты и карантин для украинцев
Фото: люди в аэропорту (pixabay)
Автор: Андрей Козловский

Министр здравоохранения Румынии Нелу Татару заявил, что с 7 октября туристам, которые прибывают из стран с высоким уровнем заражения COVID-19, нужно будет предоставлять результаты ПЦР-тестов на коронавирус и пройти 14-дневный карантин. Такие требования по прибытию в Румынию будут касаться и граждан Украины.

Об этом сообщает Mediafax.

По словам Татару, путешественники, которые приезжают в Румынию на срок до трех дней из стран с высоким риском, могут въехать при наличии отрицательного ПЦР-теста. Однако он должен быть сделан не позднее чем за 48 часов до поездки.

Также отмечается, что туристы, которые будут проходить карантин, на 8 день смогут сделать тест, и если он окажется отрицательным, то карантин завершается досрочно на десятый день.

Напомним, ранее правительство Румынии продлило запрет на въезд иностранных граждан.

Кроме того, Болгария ужесточила правила въезда в страну для украинцев.

Также РБК-Украина писало, что правительство Словении ослабило правила въезда в страну для граждан Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Румыния
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь