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В Румынии ввели масочный режим в общественных местах

Среда 29 июля 2020 16:12
В Румынии ввели масочный режим в общественных местах
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Также запретили работу ресторанов и игоровых залов ночью

Правительство Румынии приняло решение ужесточить карантин в стране. Комитет по чрезвычайным ситуациям во главе с премьер-министром Людовиком Орбаном изложили новый свод мер.

Об этом сообщает Romania Insider.

Так, ношение масок становится обязательным в переполненных общественных местах и в определенное время, которые будут утверждать окружные комитеты по чрезвычайным ситуациям.

При этом отмечается, что масочный режим не является обязательным для людей, выполняющих тяжелые физические нагрузки и при высоких температурах. Также детям младше пяти лет не нужно носить маску.

Кроме того, запрещена работа ресторанов и игровых залов с 23:00 до 06:00.

Напомним, Латвия обязала трудовых мигрантов сдавать тест на COVID-19.

Кроме того, в Греции ввели масочный режим в общественных местах.

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