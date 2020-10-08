В Бухаресті посилюють карантин через коронавірус

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У Бухаресті (Румунія) місцева влада прийняла рішення закрити всі бари, нічні клуби, дискотеки, казино та гральні зали. Нові обмеження запроваджують у зв'язку зі збільшенням кількості нових випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Romania-Insider.

Як повідомляється, влада Бухаресту також прийняла рішення зменшити відстань навколо шкіл, де обов’язково носити захисні маски. Тепер їх одягатимуть навколо шкіл на відстані 50 метрів, замість раніше встановлених 100 метрів.

Також відомо, що обмеження не зачіплять лотерей та букмекерських контор, де продаються квитки.

Зазначається, що у Румунії за минулу добу зафіксували майже 3000 нових випадків коронавірусу та 82 смерті. Ще 612 пацієнтів перебувають у реанімації. Президент Клаус Йоганніс закликав громадян дотримуватися протиепідемічних заходів та обмежень.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Румунії Нелу Татару заявив, що з 7 жовтня туристам, які прибувають з країн з високим рівнем зараження COVID-19, потрібно буде надавати результати ПЛР-тестів на коронавірус і пройти 14-денний карантин.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що у Румунії ввели масковий режим у громадських місцях.