В Бухаресте проходит многотысячный антиправительственный митинг

По разным данным на площади перед зданием правительства Румынии от 20 до 24 тысяч человек

В Румынии в субботу, 10 августа, в столице - Бухаресте - начался массовый антиправительственный протест по случаю годовщины силового разгона антикоррупционного митинга. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на агентство Agerpres.

На площади Виктории сначала собралось 15 тысяч человек, однако позже к митингу присоединились еще участники. По разным данным, на площадь вышли от 20 тысяч до 24 тысяч человек. При этом, по данным жандармерии, на митинг была заявка с участием до 250 тысяч человек.

Румынской жандармерии, котрая охраняет здание правительства, уже дважды приходилось передвигать ограждение из-за увеличения численности протестующих.

"Заборы больше не будут сдвигаться, потому что они уже достигли тротуара перед правительством", - цитирует агентство слова жандармов.

Акция проходит спокойно. При этом стало известно, что 11 человек обратились за помощью к медикам. Оказалось, что у обратившихся высокая температура, вероятно из-за простуды.

Известно, что митинги также прошли в городах Брашове, Клуже, Констанце, Яссах и других под лозунгами "Мы не забыли, что вы делали прошлым летом" или "Мы следим за вами".

Victory square



Thousands of anti-govt protesters continue to fill the Romanian capital.



Some shout “PSD is the red plague”, others call the government “criminals” and “thieves”.



While words are also being projected on the surrounding buildings. pic.twitter.com/BTHSnm0aEZ