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В Париже несколько сотен "желтых жилетов" устроили акцию протеста

Новости » Общество    10.08.2019 - 21:58
В Париже несколько сотен "желтых жилетов" устроили акцию протеста
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Митинги также состоялись в других городах Франции

В Париже несколько сотен участников протестного движения "желтых жилетов" приняли участие в новой манифестации 10 августа. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Сторонники движения начали собираться в районе станции метро Вилье утром. После митинга они двинулись по улицам города с призывами к французским властям в срочном порядке решить социально-экономические проблемы страны, в частности, снизить безработицу, улучшить систему образования, пересмотреть пенсионный вопрос. Н

Акция протеста прошла в эту субботу и в Бордо, на Биржевой площади перед входом в Национальный таможенный музей. По данным агентства, в ней приняли участие около 6 тыс. человек.

Акция состоялась и в Тулузе (юг Франции). Там в шествии "желтых жилетов" приняли участие около 250 человек. Они выкрикивали лозунги "Полиция везде, правосудия нигде!", "Стоп репрессиям!" "Поддержка раненным!".

Не обошлось без инцидентов и в городе Монпелье. Там около 100 демонстрантов разрисовали желтой краской фасад здания, где располагается приемная депутата Национального собрания, избранного в парламент от президентского движения "Республика на марше".

Напомним, РБК-Украина писало, что в Париже 152 человека были задержаны в воскресенье, 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии. 

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