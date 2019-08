У Бухаресті проходить багатотисячний антиурядовий мітинг

За різними даними на площі перед будівлею уряду Румунії від 20 до 24 тисяч осіб

У Румунії в суботу, 10 серпня, в столиці Бухаресті почався масовий антиурядовий протест з нагоди річниці силового розгону антикорупційного мітингу. Про це передає РБК-Україна з посиланням на агентство Agerpres.

На площі Вікторії спочатку зібралося 15 тисяч осіб, однак пізніше до мітингу приєдналися ще учасники. За різними даними, на площу вийшли від 20 тисяч до 24 тисяч чоловік. При цьому, за даними жандармерії, на мітинг була отримана заявка з участю до 250 тисяч осіб.

Румунській жандармерії, яка охороняє будівлю уряду, вже двічі доводилося пересувати огорожу через збільшення чисельності протестувальників.

"Паркани більше не будуть зрушуватися, тому що вони вже досягли тротуару перед урядом", - цитує агентство слова жандармів.

Акція проходить спокійно. При цьому стало відомо, що 11 людей звернулися за допомогою до медиків. Виявилося, що у них висока температура, ймовірно, через простуду.

Відомо, що мітинги також пройшли в містах Брашові, Клужі, Констанці, Яссах та інших під гаслами "Ми не забули, що ви робили минулого літа" або "Ми стежимо за вами".

Victory square



Thousands of anti-govt protesters continue to fill the Romanian capital.



Some shout “PSD is the red plague”, others call the government “criminals” and “thieves”.



While words are also being projected on the surrounding buildings. pic.twitter.com/BTHSnm0aEZ