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Буффон прибыл в расположение "Ювентуса"

Новости » Спорт    04.07.2019 - 11:44
Буффон прибыл в расположение "Ювентуса"
Фото: Джанлуиджи Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Голкипер близок к возвращению в туринский клуб

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с "Ювентусом". Об этом информируется в Twitter туринского клуба.

На видео, опубликованной прес-службой клуба видно, что 41-летний итальянец приехал на медосмотр на машине, его встретило много болельщиков.

 

Ожидается, что уже сегодня вечером "Ювентус" объявит о возвращении Буффона и подписании контракта с голкипером.

Буффон защищал цвета "Ювентуса" на протяжении 17 сезонов - с 2001 по 2018 год. Всего на его счету 656 игр и 518 пропущенных мячей во всех турнирах. С "бьянконери" голкипер выиграл 20 трофеев, включая 11 титулов чемпиона Италии. Проиграл в каждом из трех финалов Лиги чемпионов.

Минувший сезон Буффон провел в "Пари Сен-Жермен". Его контракт истек 30 июня этого года.

Напомним, бразильский нападающий ПСЖ Неймар готов на понижение зарплаты ради возвращения в "Барселону".

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