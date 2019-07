Буффон прибыл в расположение "Ювентуса"

Голкипер близок к возвращению в туринский клуб

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон прибыл в Турин для прохождения медицинского обследования перед подписанием контракта с "Ювентусом". Об этом информируется в Twitter туринского клуба.

На видео, опубликованной прес-службой клуба видно, что 41-летний итальянец приехал на медосмотр на машине, его встретило много болельщиков.

@gianluigibuffon takes a quick selfie with the fans ahead of his medical. pic.twitter.com/d1SAwwWRaz