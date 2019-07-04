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Буффон прибув в розташування "Ювентуса"

Новини » Спорт    04.07.2019 - 11:44
Буффон прибув в розташування "Ювентуса"
Фото: Джанлуїджі Буффон (twitter.com/juventusfcen)

Голкіпер близький до повернення у туринський клуб

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон прибув в Турин для проходження медичного обстеження перед підписанням контракту з "Ювентусом". Про це інформується в Twitter туринського клубу.

На відео, опублікованій прес-службою клубу видно, що 41-річний італієць приїхав на медогляд на машині, його зустріло багато уболівальників.

 

Очікується, що вже сьогодні ввечері "Ювентус" оголосить про повернення Буффона і підписання контракту з голкіпером.

Буффон захищав кольори "Ювентуса" протягом 17 сезонів - з 2001 по 2018 рік. Всього на його рахунку 656 ігор і 518 пропущених м'ячів у всіх турнірах. З "бьянконері" голкіпер виграв 20 трофеїв, включаючи 11 титулів чемпіона Італії. Програв в кожному з трьох фіналів Ліги чемпіонів.

Минулий сезон Буффон провів в "Парі Сен-Жермен". Його контракт закінчився 30 червня цього року.

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