Буффон прибув в розташування "Ювентуса"

Голкіпер близький до повернення у туринський клуб

Італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон прибув в Турин для проходження медичного обстеження перед підписанням контракту з "Ювентусом". Про це інформується в Twitter туринського клубу.

На відео, опублікованій прес-службою клубу видно, що 41-річний італієць приїхав на медогляд на машині, його зустріло багато уболівальників.

@gianluigibuffon takes a quick selfie with the fans ahead of his medical. pic.twitter.com/d1SAwwWRaz