"Буферная зона" Путина: что сказал диктатор и как реагирует Украина

Российский диктатор Владимир Путин заявил о намерениях создать "буферную зону безопасности" вдоль границы с Украиной. В Киеве уже отреагировали и указали, что это является очередным подтверждением того, что агрессор не хочет мира.

РБК-Украина в материале рассказывает, что сказал Путин, какие события предшествовали его словам и как реагирует на слова диктатора украинская сторона.

Главное:

Что Путин сказал о "буферной зоне"?

Что имел в виду российский диктатор?

Сколько раз Путин уже упоминал о "буфере"?

Как связаны слова Путина с боевыми действиями на границе?

Как отреагировала Украина на слова диктатора?

Что сказал Путин о "буферной зоне" и что этому предшествовало

В четверг, 22 мая Путин во время онлайн-встречи с российскими чиновниками заявил, что "было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы".

"Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают, активно подавляются огневые точки противника, работа идет", - сказал Путин и других подробностей не привел.

Впрочем, как пишут российские пропагандистские медиаресурсы, Путин имел в виду Брянскую, Курскую и Белгородскую области. Эти регионы граничат с Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины.

Между тем, в российской Госдуме размечтались, что так называемая "буферная зона" вообще должна охватывать 6 областей Украины.

"Я думаю, буферная зона безопасности должна охватить пограничные области там, где находятся, в частности, "новые наши регионы". То есть это: части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей", - сказал член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Сам он фактически объясняет это тем, что россияне боятся украинских ударов. Он говорит, что "зона безопасности должна быть прежде такой, чтобы в том числе удары HIMARS не могли достичь территорий РФ".

Отметим, что заявление Путина прозвучало на фоне попыток россиян прорвать границу на Сумщине. Российские активные попытки там начались в апреле, когда ВСУ отошли с части территории Курской области.

С тех пор, по данным ГПСУ, российские диверсионные группы пытаются прорваться через границу Украины, особенно в Сумской области возле Басовки и Журавки. Противник активизировал тактику малых штурмовых групп, которые пытаются пересечь границу и закрепиться на украинской территории с последующей целью расширения боевых действий.

На фоне чего ситуация с безопасностью в приграничных районах Сумской области значительно ухудшилась. При том, что войска РФ атакуют и вглубь региона, применяя дроны, ракеты и авиабомбы.

Всего за месяц из региона эвакуировали более 52 тысяч человек из более чем 200 населенных пунктов. В последнее время оккупанты неоднократно нацеливали свои удары именно на эвакуационный транспорт. Одно из последних из трагических событий - атака РФ на рейсовый автобус вблизи Белополья Сумской области, который эвакуировал людей.

Примечательно, что перед тем, как заявить о создании "буферной зоны", Путин посетил Курскую область, где встретился с руководством муниципалитетов региона. Во время встречи глава Глушковского района Павел Золотарев попросил главу Кремля создать "буферную зону" в Сумской области.

В ответ диктатор спросил, какой глубины должна быть эта буферная зона, а Золотарев сказал, что хочет, чтобы Россия захватила "по крайней мере Сумы" и намекнул, что Россия должна быть "больше".

Карта: российские Брянская, Курская и Белгородские области граничат с украинскими Черниговской, Сумской и Харьковской областями Украины (google.com/maps)

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Путин, вероятно, организовал эту встречу, чтобы оправдать планы Кремля захватить город Сумы и Сумскую область ради так называемой "буферной зоны". Они напоминают, что делегация РФ на переговорах с Украиной 16 мая в Стамбуле угрожала захватить Сумскую область, чтобы создать "зону безопасности".

Впрочем, ISW отмечают, что сейчас нет оснований считать, что враг близок для достижения таких целей. По подсчетам аналитиков, за неделю оккупанты продвинулся лишь на 1,2 км на участке фронта шириной до 4 км. Они объясняют, что такие темпы и масштабы наступления слишком малы, чтобы говорить о прорыве.

По данным источников РБК-Украина, в течение летне-осенней наступательной кампании противник все же планирует сосредоточить основные усилия на выполнении двух стратегических задач. И одна из них - формирование так называемой "буферной зоны" глубиной в 15-20 километров прежде всего в Сумской и Харьковской областях.

Не первое заявление российского диктатора о "буфере"

Отметим, что заявления диктатора о создании "буферной" или же "санитарной" зоны звучат далеко не впервые. Так, в прошлом году он говорил что-то похожее о "санитарной зоне" на границе Харьковской и Белгородской областей, после чего оккупанты пошли в наступление на Волчанск и Липцы.

Издание "Важные истории" обратило внимание, что в целом Путин уже 8 раз заявил о подобном за последние два года. Так, впервые диктатор пригрозил созданием "санитарной зоны" в Украине 13 июня 2023 года. Тогда он сказал, что "в случае продолжения украинских обстрелов в российских регионах РФ должна будет рассмотреть создание санитарной зоны".

Впоследствии, 31 января 2024 года российский диктатор упоминал о "демилитаризованной зоне". А 18 марта того же года он снова сказал, что РФ "подумает над созданием санитарной зоны". Уже 17 мая Путин сообщил, что российские войска "начали создавать зону безопасности в Харьковской области".

28 мая года глава Кремля пригрозил, что в случае применения ВСУ дальнобойного оружия России "снова придется принимать решение о создании санитарной зоны". 20 июня он в очередной раз сказал, что войска РФ делают "санитарную зону" в Харьковской области.

А уже 12 марта текущего года Путин поручил "особо подумать" о создании "зоны безопасности".

Как реагирует Украина

Напомним, что со стороны украинской стороны уже прозвучали реакции на очередные фантазии Путина о "буфере". Спикер МИД Георгий Тихий и глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметили, что о подобном Путин говорит не впервые.

"Год назад что-то не сложилось у него с этим, хотя тоже пугал. Сейчас просто демонстрирует, что не хочет прекращать огонь", - акцентировал Коваленко.

В свою очередь представитель МИД заявил, что слова Путина доказывают наглядно, что именно глава Кремля и Россия являются препятствием для мирных усилий сейчас. И поэтому нужно усиливать на них давление всех форм.

"Ну а то, что касается всевозможных буферных зон, на территории России может быть буферная зона. Именно для этого Украина с прошлого года проводит там Курскую операцию. Вот такая наша позиция", - заявил Тихий.