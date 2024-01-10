"Буферна зона" у Харківській області: українцям пояснили абсурдність плану наступу РФ

"9 січня прессекретар президента РФ Пєсков заявив, що "військові вживатимуть заходів, щоб захистити Бєлгород від українських обстрілів". Після цього російські пропагандисти вчергове заговорили про широкомасштабну наступальну операцію під Харковом заради створення 15-кілометрової "буферної зони", - повідомляють у Центрі.

Зазначається, що військові РФ у найближчій перспективі не можуть провести широкомасштабну операцію із захоплення значної території в Харківській області.

Крім того, штурм селища Синьківка, що знаходиться на північ від Куп’янська у Харківській області, триває з літа 2023 року.

Як пояснюють у повідомленні, ділянка фронту в напрямку Куп’янська й надалі залишатиметься гарячою. У РФ не відмовилися від ідеї захоплення міста.Втім, попри весь натиск, Силам оборони України вдається стримувати ворога, пояснюють у ЦПД.

"Всі заяви про наступ на Харків носять пропагандистський характер. Ворог обстрілює Харків, прикриваючись жителями Бєлгорода, бо робить це з локацій з-за меж міста, яке слугує живим щитом", - підсумували в повідомленні.