"Буферная зона" в Харьковской области: украинцам объяснили абсурдность плана наступления РФ

Заявления кремлевских чиновников о создании "буферной зоны", которая поможет оградить Белгород от украинских обстрелов, не соответствуют действительности. Все сообщения агрессора о наступлении в направлении Харьковской области являются российской пропагандой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра противодействия дезинформации в Telegram.
"9 января пресс-секретарь президента РФ Песков заявил, что "военные будут принимать меры, чтобы защитить Белгород от украинских обстрелов". После этого российские пропагандисты в очередной раз заговорили о широкомасштабной наступательной операции под Харьковом ради создания 15-километровой "буферной зоны", - сообщают в Центре.
Отмечается, что военные РФ в ближайшей перспективе не могут провести широкомасштабную операцию по захвату значительной территории в Харьковской области.
Кроме того, штурм поселка Синьковка, который находится севернее Купянска в Харьковской области, продолжается с лета 2023 года.
Как объясняют в сообщении, участок фронта в направлении Купянска и дальше будет оставаться горячим. В РФ не отказались от идеи захвата города. Впрочем, несмотря на все давление, Силам обороны Украины удается сдерживать врага.
"Все заявления о наступлении на Харьков носят пропагандистский характер. Враг обстреливает Харьков, прикрываясь жителями Белгорода, потому что делает это из локаций из-за пределов города, который служит живым щитом", - подытожили в сообщении.
В конце декабря командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что войска РФ продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском направлении и перегруппируются на Лиманском. В ВСУ не исключают, что путинская армия хочет захватить Купянск, в частности, выйти на него с севера и востока, чтобы использовать в качестве плацдарма для дальнейшего наступления.
Как писали аналитики Института изучения войны (ISW), в ближайшие недели враг может активизировать свои усилия по захвату Купянска. В то же время, как рассказал председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, наступление террористов на направлении замедлилось, а ВСУ со своей стороны наносят им большое поражение.
Накануне спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов отметил, что подобные информационные акции осуществляются либо в интересах врага, либо в рамках реализации настоящей свободы слова и нормальной информационной политики.
"Но мы должны на это трезво реагировать, а не поддаваться каким-то паническим настроениям", - сказал спикер ГУР.
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