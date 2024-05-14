Не "буфер". Буданов назвав мету прикордонної операції РФ у Харківській області

"Перш за все мета - посіяти хаос і паніку всередині держави. Всі ці розмови про "буферні зони" і так далі.., так, а де вони її роблять? На двох окремих напрямках. А між ними як бути? А як вправо-вліво з буферною зоною? Це не серйозна просто розмова. Це офіційна позиція, яку озвучило російське керівництво, щоб виправдати і хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять зараз в Харківській області", - заявив він.

Буданов зазначив, що ніякої суцільної "буферної" смуги нема.

"От ми нібито "хочемо захистити місто Бєлгород" і "для цього зробимо буферну зону". По факту пішли на двох окремих напрямках. Ніякої суцільної смуги нема. І в принципі ми поки не бачимо, щоб це було реально зробити. Та і Бєлгороду це не сильно "допомогло", - зазначив він.

Ще одна мета, яку хочуть досягти росіяни, за словами начальника ГУР, це відволікання всіх сил і засобів.

"Невеличкі резерви у нас були все ж таки сформовані. Розтягнути їх по фронту і закинути, як то кажуть, на оборону самих себе. Але я думаю, що все ж таки ми з цим справимося", - заявив він.