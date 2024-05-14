Не "буфер". Буданов назвал цели пограничной операции РФ в Харьковской области

"Прежде всего цель - посеять хаос и панику внутри государства. Все эти разговоры о "буферных зонах" и так далее..., да, а где они ее делают? На двух отдельных направлениях. А между ними как быть? А как вправо-влево с буферной зоной? Это не серьезный просто разговор. Это официальная позиция, которую озвучило российское руководство, чтобы оправдать и хоть как-то объяснить россиянам, что они делают сейчас в Харьковской области", - заявил он.

Буданов отметил, что никакой сплошной "буферной" полосы нет.

"Вот мы якобы "хотим защитить город Белгород" и "для этого сделаем буферную зону". По факту пошли на двух отдельных направлениях. Никакой сплошной полосы нет. И в принципе мы пока не видим, чтобы это было реально сделать. Да и Белгороду это не сильно "помогло", - отметил он.

Еще одна цель, которую хотят достичь россияне, по словам начальника ГУР, это отвлечение всех сил и средств.

"Небольшие резервы у нас были все же сформированы. Растянуть их по фронту и забросить, как говорится, на оборону самих себя. Но я думаю, что все же мы с этим справимся", - заявил он.